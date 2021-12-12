Ressam, şair ve yazar Lina Nasif, evinde ölü bulundu
Yakınlarının haber alamadığı ve Mersin'de ikamet eden ressam, şair ve yazar Lina Nasif, evinde ölü bulundu.
Gündem 12.12.2021, 16:03 12.12.2021, 16:06
Mersin'de yaşayan ressam, şair ve yazar Lina Nasif, evinde ölü bulundu.
Nasif'ten uzun süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Lina Nasif'in, Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki evine çilingir yardımıyla giren ekipler, sanatçıyı hareketsiz şekilde yatarken buldu.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nasif'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Nasif'in cenazesi morga kaldırıldı.
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