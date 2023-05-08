Resmi kurumlara saldıran siber çeteye darbe

Ankara Emniyetince, kamu kurumlarına ait 450 internet sitesine siber saldırı girişiminde bulunduğu belirlenen hackerlara yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince yapılan operasyonlar çerçevesinde, illegal yapılanma içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarınca sahte hesap kullanılarak 1997-2020 yılları arasında gerçekleştirdiği yetkisiz erişim eylemlerini internet sitesinde yayınladıkları bilgilerine açık kaynak istihbaratı ile ortaya çıkarıldı.

Devam eden çalışmalarda ise 10 bin 17 internet sitesine yetkisiz erişim (hackleme) gerçekleştirildiği veya teşebbüste bulunulduğu tespit edildi.

10 bin 17 internet sitesinden; kamu kurum ve kuruluşlarına ait 450 adet internet sitesine yetkisiz erişim gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesi tespiti yapılan 42 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Örgütün kuruluşundaki ana amacın; internet üzerinden işlem yapan devlet kuruluşlarına ait gizli belgeleri siber saldırı yapmak suretiyle ele geçirmek ve internet ortamında yayınlamak, devletin işleyişi için alınan kararları protesto etmek için devlet kurumlarına ait internet sitelerine siber saldırı yaparak internet sitelerinin işleyişlerini bozmak, erişimlerini kısıtlamak, hackleme yapılan web sitelerinin ana ekranlarına silahlı terör örgütlerinin eylem ve söylemleri ile hedefleri istikametinde açıklamalara ve görsellere yer verilerek terör örgütü üyesi oldukları ve internet sitelerine siber saldırı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Elde edilen delillerin sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordine kuran Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğümüzce şüphelilerinin yakalanmalarına yönelik Ankara merkezli ve eşzamanlı 19 farklı ilde; 42 şüpheliye yönelik olarak düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital örgütsel materyale, ayrıca 830 adet uyuşturucu nitelikli sentetik eczaya da el konuldu.