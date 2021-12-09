Resmi Gazete'de yayınlandı: İki ilin sınırları tespit edilecek!
Gümüşhane ve Trabzon sırının tespitine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gündem 09.12.2021, 07:39 09.12.2021, 08:17
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Kırgeriş, Bağlama ve Damlı köyleri ile Trabzon'un Şalpazarı ilçesi, Gökçeköy Mahallesi arası iki il sırının tespitine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Kırgeriş, Bağlama ve Damlı köyleri ile Trabzon'un Şalpazarı ilçesi, Gökçeköy Mahallesi arası iki il sınırının tespitine ilişkin karar yürürlüğe konuldu.
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