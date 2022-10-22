Resmi Gazete'de yayınlandı: Cumhurbaşkanı Danışmanlığına yeni atama
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı.
Gündem 22.10.2022, 07:08
Karakurt ve Başaran'ın Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
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