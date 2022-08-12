Resmi Gazete'de yayınlandı: 11 ilin emniyet müdürü değişti
Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar göre 13 ile yeni emniyet müdürü atandı.
Gündem 12.08.2022, 08:23
Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar göre, 13 ile yeni emniyet müdürü atandı. Giresun İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın merkeze alındı.
Atama kararına göre Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Karabük Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Kütahya Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Nevşehir Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Siirt Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Sinop Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan oldu.
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