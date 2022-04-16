Resmi Gazete'de yayımlandı! Seçim yapılacak
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için üye seçimi yapılacak.
Gündem 16.04.2022, 09:49 16.04.2022, 10:13
Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için Sayıştay Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından üye seçimi yapılacak.
Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 5 üyenin 3'ü Sayıştay meslek mensupları, 1'i Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları, 1'i de diğer adaylar arasından seçilecek.
Seçime katılmak isteyenlerin, 30 gün içinde Sayıştay Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurması gerekiyor.
Kaynak: AA
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