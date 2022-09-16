Resmi Gazete'de yayımlandı: Önemli değişiklik
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.
Gündem 16.09.2022, 23:37
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, söz konusu uygulama için değişiklik yaptığı İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Değişiklikle, devlet eliyle iskan için hak sahibi olup konut, arsa veya arazi tahsisi yapılan veya yapılacak ailelerden, ödemesiz dönem içerisinde borçlarını peşin ödemek isteyenlerin maliyet ve rayiç bedeller dikkate alınarak, faydalanacakları indirim oranları belirlendi.
Buna göre, aileler, peşin ödemelerde 1. ve 60. aylar arasında her ay değişen oranlarda yüzde 65 ile yüzde 44 arasında indirimlerden faydalanabilecek.
Kaynak: AA
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