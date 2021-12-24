Resmi Gazete'de yayımlandı: Birçok ismin malvarlığı donduruldu

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, aralarında firari Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı’nın da yer aldığı FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454, PKK/KCK terör örgütü üyesi 108, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119, sol terör örgütlerine üye 89, toplamda 770 teröristin mal varlıkları donduruldu.

İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "6415 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun'un 3'üncü ve 4'üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır. Bu Karara karşı, 6415 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin 4 öncü fıkrası uyarınca, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir." ifadelerine yer verildi.