Resmi Gazete'de yayımlandı: 548 bin lira cezası var
Çevre Kanununun ilgili maddesi uyarınca sulak alanları doldurarak arazi kazananlara 548 bin lira ceza verilecek.
Gündem 30.12.2021, 23:44
Tarım ve Orman Bakanlığının "2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. Maddesinin Birinci fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'nin 2. mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, 2022'de, ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara ve sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usul ve esaslarına aykırı davrananlara 109 bin 593 lira, sulak alanların doldurulması ve kurutulması yolu ile arazi kazanılması durumunda da 548 bin 48 lira idari para cezası verilecek.
Kaynak: AA
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