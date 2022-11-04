Ravza Kavakcı Kan'ın acı günü
25-26-27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ve 21. Dönem İstanbul Milletvekili Merve Safa Kavakcı'nın dayısı vefat etti.
Gündem 04.11.2022, 19:44 04.11.2022, 19:47
25-26-27. Dönem AK Paerti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ve 21. Dönem İstanbul Milletvekili Merve Safa Kavakcı'nın dayısı vefat etti.
Merhumun cebazesi 05.11.2022 Cumartesi (yarın) öğle namazına müteakiben Ankara Hacı Bayram Camii'nden kaldırılarak, memleketi Isparta Uluborlu aile kabristanına defnedilecek.
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