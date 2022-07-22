Türk edebiyatının usta kalemlerinden Rasim Özdenören, yoğun bakıma alındı.

Yakın zamanda koronavirüse yakalanan ve hastalığı geçen Özdenören'in, KOAH rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

“DUA BUYURUNUZ”

Üzücü haberi yazar-yönetmen Mesut Uçakan duyurdu. Uçakan, twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Geçmiş olsun Rasim ağabey. Allah şifâ versin, tez zamanda sıkıntılarınızdan kurtarsın. Duacıyız. (Rasim Özdenören yoğun bakımda, dua buyurunuz)” ifadelerini kullandı.

RASİM ÖZDENÖREN KİMDİR?

Türk edebiyatının değerli isimleri arasında yer alan şair ve yazar Rasim Özdenören, 20 Mayıs 1940 yılında Kahramanmaraş’ta dünyada geldi. Özdenören aynı zaman şair Alaaddin Özdenören ile ikiz kardeştir. Küçük yaşlardan itibaren okuma ve yazmayı çok meraklı olan Özdenören, çocukluk döneminde Kahramanmaraş, Malatya ve Tınceli’de eğitimini sürdürdü.

Lise mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü başarı ile tamamladı. Daha sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni başladı. 1967'de buradan da mezun oldu.

Kaynak: Medya Radar