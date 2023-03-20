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Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı

Ramazan pidesinin fiyatıyla ilgili merak edilen fiyat açıklandı. 300 gram pide ramazan ayında 10 TL fiyatla satılacak.

Gündem 20.03.2023, 15:19
Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 300 gramlık ramazan pidesinin fiyatının 10 lira olacağını belirterek, "Bunun da kilogram fiyatı 33 liraya denk geliyor." dedi.

Balcı, Federasyonun Genel Merkezi'nde, Türkiye genelinde iller bazında uygulanması düşünülen ramazan pidesi ve ekmek fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl Türkiye’de uygulanan azami pide fiyatının 300 gramının 6 lira, kilogram fiyatının ise 20 lira olduğunu hatırlatan Balcı, "Bu yıl Türkiye'de azami uygulanacak pide fiyatı 300 gramı 10 lira olacak. Bunun da kilogram fiyatı 33 liraya denk geliyor. Yani geçen yıl ile bu yıl arasında yaklaşık yüzde 60-62'lik bir fiyat değişimi meydana geldi. Geçen sene pidelik un 265 lira iken bu yıl 550-600 lira civarında oldu. Geçen yıl susam 33 lirayken bu sene 60 lira oldu. Dolayısıyla genel farklara ve TÜİK enflasyon oranlarına baktığımızda, geçen yıla oranla pidenin her zaman en makul seviyede vatandaşa ulaşması konusunda bu yıl da gerekli fedakarlığı yaptık." diye konuştu.

İllere göre pidelerin gram ve fiyat bilgisine ilişkin olarak ise Balcı, farklılıklar görülebileceğini ancak hiçbir yerde kilogram fiyatının 33 liranın üzerinde olmayacağını söyledi.

Balcı, İstanbul, Ordu, Rize ve Sakarya'da 300 gram pidenin 10 liradan satılacağı bilgisini verdi.

Tekirdağ ve Kocaeli'nde ise pidenin 310 gramının 10 lira olduğunu vurgulayan Balcı, "Bursa'da 380 gram pide 12,5 lira, kilogramına baktığımızda 32,89'a denk geliyor. Totalde bakacak olursak pidenin kilogramı bu sene 31 ila 33 lira arasında değişiklik göstermiş oluyor. Her ildeki odalarımız kendi maliyet hesaplarını yaparak ilgili kurum olan esnaf ve sanatkarlar oda birliğine müracaat edip tarifesini almış oluyor, bu tarifenin dışında bir uygulama söz konusu olmamıştır, olması mümkün değildir." diye konuştu.

"Ekmekte fiyat değişikliği yok"

Ekmeğin ise geçen yıl 200 gramı 3 lirayken, bu sene 5 liradan satışa sunulduğunu aktaran Balcı, ekmekte de artış oranının yüzde 60-62 seviyelerinde yani yıllık enflasyonun altında bulunduğunu söyledi.

Balcı, şöyle devam etti:

"Ekmek fiyatında değişiklik yok, ülke genelinde ekmeğin satışına 5 liradan devam edilecek. Şu anda gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik yer almıyor. Hem halkın alım gücünü göz önünde bulunduruyoruz hem esnafımızı düşünüyoruz. Esnafımızın da ayakta kalabilmesi için az da olsa ticaretini gerçekleştirmesi gerekiyor. Vatandaşımız pideyi alsın esnafımız da satabilsin diye ekmekle pide arasındaki makası çok fazla açmıyoruz. Dolayısıyla pide satışlarında geçen yıla oranla düşüş beklemiyorum."

"Deprem bölgesi ekmeksiz kalmadı"

Ayrıca, deprem sebebiyle 11 ilde sürdürülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Balcı, bölgede vatandaşların ekmeksiz kalmaması için ilgili bakanlıklarla koordineli çalışarak gerek kara yolu gerek tarifeli uçaklarla Türkiye’nin her yerinden ekmek ihtiyacını karşılamak için Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve TESK ile birlikte Ankara merkezli çalışmalar yaparak, bölgeyi ekmeksiz bırakmadıklarını anlattı.

#Ramazan pidesi
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