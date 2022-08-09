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Ramazan Keskin hoca Hakk’a uğurlandı

Tedavi görmekte olduğu Turgut Özal Tıp Merkezi'nde vefat eden Malatya’nın kanaat önderlerinden Ramazan Keskin hoca son yolculuğuna uğurlandı.

Gündem 09.08.2022, 10:30
Ramazan Keskin hoca Hakk’a uğurlandı

Kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi görmekte olan 70 yaşındaki Ramazan Keskin, Cuma gecesi vefat etti.

10 çocuk babası olan Ramazan Keskin için, 6 Ağustos Cumartesi günü Malatya Şehir Mezarlığı Camisi'nde öğle namazından sonra cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi Mehmet Alptekin, Mehmet Doğan ve Ramazan Kayan dua ve sohbet ettiler.

Ramazan Kayan, “Matem ayında yeni bir matem yüreklerimize oturdu. Ramazan Keskin Hocamız bize son mesajını, dersini, sohbetini ve nasihatini yapıyor.  Umarım birçoğumuz için dönüm noktası olacak. Ramazan Keskin gibi yiğitler bizi bırakıp gittiler. Allah’a hicret ettiler. Belki de bize bunu hatırlatıyor. Hocamızın bize bıraktığı mirasa sahip çıkacağız. Onun misyonunu sürdüreceğiz. Onun yasını tutmak değil mirasını sürdürmek noktasında bir iradede bulunacağız. Malatyalı Müslümanların bilinç dünyasında oldukça önemli bir yeri var ama biz inanıyoruz ki böylesi yiğitlerin misyonları ölmekle bitmiyor. İnanıyorum ki Ramazan Hocamızın ölümü hayatından daha fazla İslam’a hizmet edecek” dedi.

Ramazan Keskin'in cenaze namazını oğlu Kemaliye Vaizi Davut Keskin kıldırdı.

Cenaze, Battalgazi ilçesinin Uluköy (Alikan) Mahallesi Budak Mezrası'nda bulunan ve yapımına öncülük ettiği Ebuzerler Mescidi bahçesinde toprağa verildi. 

Kaynak: Haksöz Haber

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