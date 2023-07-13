Rahatsızlığı olanlar kesinlikle dışarı çıkmasın

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkacağı ve güney illerde 40 dereceyi aşabileceği uyarısında bulunmasının ardından kronik rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmamaları, güneş altında uzun süre çalışan tarım işçilerinin mesai saatlerine de yeni düzenleme yapılaması uyarısı yapıldı. AKOM da İstanbulluları uyararak 13-14 Temmuz tarihlerinde saat 10.00-16.00 arasında sıcak havaya karşı dikkatli olunmasını istedi.

"MEVSİM NORMALLERİNİN 10 DERECE ÜZERİNE ÇIKACAK"

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yurdumuzun tamamına yakın bölümü Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altında bulunurken bugün öğle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgasının daha İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerinde etkili olması bekleniyor. Aynı anda etkili olan iki ayrı sistemin çöl sıcaklarını bölgemize taşımasıyla iki gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8°C üzerine yükseleceği beklenmektedir.

YAŞLI, HASTA VE HAMİLELERE ÖZEL UYARI

Özellikle güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın güneş altında çok fazla zaman geçirmemeye, bol sıvı tüketmeye ve mevsim koşullarına uygun kıyafet seçimine özen göstermelerini öneririz. Aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılarımız, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın güneşli ortamda bulunmamaları sağlıkları açısından faydalı olacaktır."

"KALP HASTALARI SIVI ALIMLARINA ÖZEN GÖSTERMELİ"

Öte yandan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Levent Özdemir,hava sıcaklıklarının oldukça yükseldiğini ve bu riskin her yıl giderek artacağını söyledi. Özdemir, şöyle devam etti:

"Özellikle kalp hastalarının sıcağa maruz kalmaması gerekir. Eğer kalırlarsa mutlaka sıvı alımlarına özen göstermeleri ve susuz kalmamaları önemli. Kronik hastalığı olup özellikle kalp hastalığı olanlar sıcağı tolere edemiyorlar. Hastalarımızda ne yazık ki yaşam kaybı meydana gelebiliyor. Kronik rahatsızlığı olanlar özellikle kalp hastalığı, kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı olanlar yüksek sıcaklıklara maruz kalırlarsa ne yazık ki ölüm risklerinin arttığını biliyoruz."

"ÖĞLE SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKMAKTAN KAÇININ"

Risk grubundaki insanların mümkün olduğunca sıcaklığın kontrol edildiği ortamlarda vakit geçirmelerini tavsiye eden Özdemir, "Eğer dışarı çıkacaklarsa sabahın erken saatlerinde veya akşam saatlerinde dışarı çıkmayı tercih etsinler. Özellikle öğle vaktinde oluşacak ısı dalgasından olumsuz şekilde etkilenebilirler ve bu durumu tolere edemeyebilirler. O yüzden kendileri için riskli. Ultraviyole ışınlarının yoğun olarak dik geldiği güneş ışınlarıyla birlikte etkisinin arttığı öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılması gerekiyor." diye konuştu.