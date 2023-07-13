banner38

Rahatsızlığı olanlar kesinlikle dışarı çıkmasın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkıyor. Başta kalp hastaları olmak üzere rahatsızlığı olanların dışarı çıkmaması için art arda uyarılar yapılıyor.

Gündem 13.07.2023, 14:57
Rahatsızlığı olanlar kesinlikle dışarı çıkmasın

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkacağı ve güney illerde 40 dereceyi aşabileceği uyarısında bulunmasının ardından kronik rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmamaları, güneş altında uzun süre çalışan tarım işçilerinin mesai saatlerine de yeni düzenleme yapılaması uyarısı yapıldı. AKOM da İstanbulluları uyararak 13-14 Temmuz tarihlerinde saat 10.00-16.00 arasında sıcak havaya karşı dikkatli olunmasını istedi.

"MEVSİM NORMALLERİNİN 10 DERECE ÜZERİNE ÇIKACAK"

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yurdumuzun tamamına yakın bölümü Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altında bulunurken bugün öğle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgasının daha İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerinde etkili olması bekleniyor. Aynı anda etkili olan iki ayrı sistemin çöl sıcaklarını bölgemize taşımasıyla iki gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8°C üzerine yükseleceği beklenmektedir.

YAŞLI, HASTA VE HAMİLELERE ÖZEL UYARI

Özellikle güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın güneş altında çok fazla zaman geçirmemeye, bol sıvı tüketmeye ve mevsim koşullarına uygun kıyafet seçimine özen göstermelerini öneririz. Aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılarımız, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın güneşli ortamda bulunmamaları sağlıkları açısından faydalı olacaktır."

"KALP HASTALARI SIVI ALIMLARINA ÖZEN GÖSTERMELİ"

Öte yandan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Levent Özdemir,hava sıcaklıklarının oldukça yükseldiğini ve bu riskin her yıl giderek artacağını söyledi. Özdemir, şöyle devam etti:

"Özellikle kalp hastalarının sıcağa maruz kalmaması gerekir. Eğer kalırlarsa mutlaka sıvı alımlarına özen göstermeleri ve susuz kalmamaları önemli. Kronik hastalığı olup özellikle kalp hastalığı olanlar sıcağı tolere edemiyorlar. Hastalarımızda ne yazık ki yaşam kaybı meydana gelebiliyor. Kronik rahatsızlığı olanlar özellikle kalp hastalığı, kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı olanlar yüksek sıcaklıklara maruz kalırlarsa ne yazık ki ölüm risklerinin arttığını biliyoruz."

"ÖĞLE SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKMAKTAN KAÇININ"

Risk grubundaki insanların mümkün olduğunca sıcaklığın kontrol edildiği ortamlarda vakit geçirmelerini tavsiye eden Özdemir, "Eğer dışarı çıkacaklarsa sabahın erken saatlerinde veya akşam saatlerinde dışarı çıkmayı tercih etsinler. Özellikle öğle vaktinde oluşacak ısı dalgasından olumsuz şekilde etkilenebilirler ve bu durumu tolere edemeyebilirler. O yüzden kendileri için riskli. Ultraviyole ışınlarının yoğun olarak dik geldiği güneş ışınlarıyla birlikte etkisinin arttığı öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılması gerekiyor." diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25
banner23