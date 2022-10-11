Putin'den daha sert vururuz tehdidi

Ukrayna’nın Kırım Yarımadası ile Rusya'yı birbirine bağlayan stratejik Kerç Köprüsü’ne düzenlediği saldırının yankıları sürerken, Rusya’dan intikam saldırısı geldi. Geçtiğimiz cumartesi günü 19 kilometrelik köprüde patlama meydana gelmiş, Ukraynalı yetkililer, 3 kişinin öldüğü saldırıyı “Putin’e doğum günü hediyesi” diyerek üstlenmişti. Saldırıya sert tepki gösteren Rusya’dan cevap dün geldi. Sivil yerleşim yerlerinin hassas güdümlü füzelerle vurulduğu saldırılarda Ukrayna İçişleri Bakanlığı, ilk belirlemelere göre en az 10 kişinin öldüğünü 60 kişinin yaralandığını bildirdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı da Kiev’deki büyükelçilik binasının vurulduğunu duyurdu.

81 FÜZE FIRLATTI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin dün sabah çeşitli noktaları hedef alan 81 füze fırlattığını ve bunlardan 43'ini imha ettiklerini duyurdu. Rusya’nın düzenlediği saldırılarda füze ve insansız hava araçları kullandığını belirten Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, saldırılarda vurulan bölgelerde büyük hasarlar meydana geldiğini kaydetti. Kiev’de 3 farklı noktada patlama meydana geldiğini belirten açıklamada saldırılarda Zelenski’nin çalışma ofisinin de hedef alındığı, füzelerin ofisin 1 ilâ 2 km uzağına düştüğü belirtildi. Kiev, Zaporijya, Dnipro, Jitomir, Ternopil, Lviv, Ternopil, Sumi, Harkiv ve Odessa füzeler tarafından vuruldu.

KARADENİZ VE HAZAR'DAN ATEŞLENDİLER

Rusya’nın düzenlediği bombardımanda füzelerin Karadeniz ve Hazar Denizi’nden ateşlendiği açıklandı. Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, Karadeniz'deki Rus savaş gemilerinden Ukrayna’ya fırlatılan Rus füzelerinin Moldova hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. Ukrayna’yı hedef alan 3 füzenin hava sahalarından geçtiğini belirten Popescu, Rusya Büyükelçisi’nin bakanlığa çağrılarak izahat vermesini istediklerini belirtti. Ukrayna askeri kaynakları da, Rusya’nın saldırılarda Kh-101 ve Kh-555 tipi güdümlü füzeler kullandığını, füzelerin Hazar Denizi istikametinden stratejik bombardıman uçakları ve Karadeniz'deki gemilerden ateşlendiğini belirtti.

SU VE ELEKTRİK KESİLDİ

Saldırılar sonrası ülke genelinde tedbirler artırıldı. Başkent Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kent merkezinde meydana gelen patlamalar sonrası halka sığınaklarda kalma çağrısında bulunurken, “Füzeler şehir merkezinde Şevçenkivsk ile Solomyan semtindeki yerlere isabet etti. Tehdit devam ediyor. Bugün şehre inmemek daha iyi” dedi. Ukrayna genelinde hafta sonuna kadar okulların kapanacağı ve derslerin uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirileceği duyuruldu. Altyapı tesislerinin hasar aldığı saldırıların ardından, Lviv'de elektrik ve sıcak suya erişimin olmadığı, Harkov'da ise elektriklerin tamamen kesildiği kaydedildi. Kiev metrosunun ise tamamen hizmet dışı kaldığı belirtildi. Yetkililer, hayatın normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

BİZİ YOK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski saldırılar sonrası açıklamalarda bulundu. "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden tamamen silmeye çalışıyorlar” diyen Zelenski, “Zaporijya’da evlerinde uyuyanları, Dnipro ve Kiev’de işe giden insanları öldürdüler. Ukrayna genelinde siren sesleri dinmiyor. Maalesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklarda kalın" ifadelerini kullandı. Ülkenin Başbakanı Denis Şmihal, saldırılar sonucu sekiz bölgede 11 büyük altyapı hedefinin vurulduğunu, Rus güçlerinin ülkenin elektrik, su ve enerji kaynaklarını hedef aldığını belirtti.

RUS LİDER UYARDI

Ukrayna şehirlerini hedef alan füze saldırılarının ardından konuşan Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya'nın olası Ukrayna saldırılarına daha şiddetli yanıt vereceği tehdidinde bulundu. Rus lider, Rus ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırıların Ukrayna'nın askeri, enerji ve iletişim altyapısını hedef aldığının altını çizdi. Putin, Kırım'daki saldırının arkasında da Ukrayna Özel Servisi'nin olduğunu bir kez daha iddia etti.

BELGOROD'DA PATLAMALAR

Rus füzelerinin Ukrayna şehirlerini vurmasının ardından Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre Rusya'nın sınır şehri Belgorod'da da patlama sesleri duyuldu. Tanıklar, patlamanın şiddetli olduğunu, cam ve pencerelerin sallandığını kaydetti. Patlamaların nedeni ise henüz bilinmiyor.

Rusya ile Belarus’tan ortak askeri birlik hamlesi

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladıklarını duyurdu. Askeri komutanlarıyla yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Lukaşenko, Rusya’nın saldırılarını desteklediğini belirterek, “Bu süreci belki birkaç gün önce başlattık” dedi. Ayrıca Ukrayna’yı bir kez daha Belarus’a saldırı planlamakla suçladı. Öte yandan Belarus lideri yeni askeri oluşumun neyle görevlendirileceğini açıklamadı.

Kremlin: Avrupa için içler acısı olacak

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın enerjisinden uzaklaşmanın Avrupa Birliği için çok içler acısı sonuçlara yol açacağını ve sanayisizleşmenin önümüzdeki 20 yıla varan süre boyunca devam edeceğini söyledi. Peskov, fRossiya 1 TV kanalına verdiği röportajda, Amerikalıların artık Avrupa ülkelerine fahiş fiyatlarla gaz satarak “çılgınca para” kazandığını iddia etti. "Ve Avrupalılar onlara para ödüyor, böylece ekonomilerini rekabet gücünden yoksun bırakıyorlar. Üretim çöküyor. Sanayisizleşme geliyor. Bütün bunların, muhtemelen en azından önümüzdeki 10-20 yıl içinde Avrupa kıtası için çok ama çok içler acısı sonuçları olacak" dedi. Peskov, Amerikalıların Rus gazından " üç hatta dört " kat daha yüksek fiyatlara gaz sattığını belirterek, "Avrupalıların bu parayı ABD'li tedarikçilere ödedikleri için ekonomilerini daha az rekabetçi hale getirdiğini" söyledi.