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Provokatörün HÜDA PAR ile hiçbir ilgisi yok

Batman'da bir Youtube kanalına konuşurken kullandığı tepki çeken ifadeleriyle sosyal medyada HÜDA PAR ve Cumhur İttifakı'na karşı kullanılan provokatörün partiyle hiçbir ilgisinin olmadığı açıklandı.

Gündem 30.03.2023, 20:53 30.03.2023, 20:57
Provokatörün HÜDA PAR ile hiçbir ilgisi yok

Batman'da çekilen bir sokak röportajında muhalefeti tehdit eden sözler kullanan İsmail Cevher Kasımoğlu’nun HÜDA Par ile hiçbir şekilde bağı ve geçmişinin olmadığı ortaya çıktı.

Batman'da çekilen bir sokak röportajında İsmail Cevher Kasımoğlu isimli şahıs tarafından sarf edilen sözlerin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu, kirli ve ucuz bir algı operasyonu ile karşı karşıya bulunduklarını belirten HÜDA PAR Batman İl Başkanı Davut Şahin, halkı provokatörlere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Provokasyonla ilgili açıklama yapan HÜDA PAR Batman İl Başkanı Şahin, söz konusu şahsın HÜDA PAR ile hiçbir şekilde bağı ve geçmişinin olmadığını belirtti.

Şahin, “29 Mart tarihinde Batman’da çekildiği iddia edilen bir sokak röportajında sarf edilen sözleri hiçbir şekilde kabul edilemez buluyoruz. Videonun sosyal medyada yayılmasından sonra şahsı partimizle ilişkilendirmek, kirli ve ucuz bir algı operasyonudur. Söz konusu şahsın HÜDA PAR'la hiçbir şekilde bağı ve geçmişi yoktur.” ifadelerini kullandı.

“PROVOKATÖRLERE KARŞI DİKKATLİ OLMAYA DAVET EDİYORUZ”

Provokasyonu yapanlarla ilgili hukuki yollara başvuracaklarını belirten Şahin, “Şahsı partimizde ilişkilendiren medya siyasetçi ve sosyal medya kullanıcılarına karşıda yasal hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. HÜDA PAR’ın Türkiye siyasetinde etkisi arttıkça bu tür provokasyonların artacağının bilincindeyiz. Bu tür provokasyonlara karşı halkımızı sükûnete ve aklıselime davet ediyor, provokatörlere karşı dikkatli olmalarını istiyoruz.” dedi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan HÜDA PAR Sözcüsü Yunus Emiroğlu, sosyal medyada paylaşılan bir video üzerinden HÜDA PAR'a yönelik saldırıları “açık bir provokasyon” olarak nitelendirerek duruma tepki gösterdi.

Emiroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada paylaşılan bir video üzerinden partimize yönelik kara propaganda yapılmaktadır. Bu olay, açık bir provokasyondur. İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlar derhal bu şahısla ilgili gerekeni yapmalıdır. Bu olay açığa çıkarılmalıdır.” ifadelerine yer verdi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcı Mahmut Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Söz konusu şahsın partimizle hiçbir ilgisi ve alakası bulunmamaktadır. Buna rağmen videodaki şahsı ve konuşmalarını, partimizle ilişkilendirmeye çalışan kişi ve kesimlerin hangi oyun ve provokasyonların peşinde olduğunu çok iyi biliyoruz. Yasal süreç başlatılmıştır.” dedi.

“BENİ OYUNA GETİRDİLER”

Gelen tepkilerin ardından İsmail Cevher Kasımoğlu isimli şahıs sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Kasımoğlu, “Beni konuşturmuyorlar. Lütfen açıklamam budur. Beni oyunu getirdiler. Çok izlenirsen para kazanırsın dediler. Hizbullahçı değilim. Benim sözlerimi yalan yapmışlar.” ifadelerini kullandı.

İsmail Cevher Kasımoğlu’nun Twitter hesabından yapılan bu paylaşımı haber sitelerinde ve sosyal medya profillerinde “Hizbullahçı diye pazarlanan kişi HDP’li çıktı” şeklinde paylaşıldı.

Ancak, Kasımoğlu’nun hesabından daha sonra yapılan paylaşımlar HDP’li olduğu iddiasını tekzip eder nitelikteydi.

HDP’li olmadığını, bu ifadenin yanlış yazıldığını, oyuna getirildiğini, şifresini başkasına verdiğini, Sercan adlı şahsın HDP yazdığını belirttiği paylaşımları şöyleydi:

“Ben yanlış yazmışım sonra düzelttim görünüyor bende nıye bana hdpliyim yaz diyorsunuz pişmanım yeter @kilicdarogluk ozur diledim benim can guvenlıkte olmasın mı.”

“Ben hdo değilim bu son deyeyim benim hesaba yazmış sercna ve abdülkerim ben para istemedim doğruyu istedim ben pişmandım korktum”

“Kimseye hakkımı helal etmiyorum bana adıma yalan yazanıda şifremi verebide ben pişmanım özür diliyorum”

“Beni tehdit eten yok ben kızdım öyle orada sonra bena hdp yazmıs önce ben görünce sildim onu ama orada kürdüm yazdım gönderırken sılınmış altına bir daha koydum onu şimdi duzelmiyor o”

“Ben pişmanım bana yerime hdp yazmışlar düzelmedi altına yazdım ben kürdüm yazmıştım o kaybolmuş beni herkes bilir PKK'li değilim ben”

“Beni ortada buraktınuz kullandınız video çektikşz sercanhdp yazmış”

İsmail Cevher Kasımoğlu, yazılı paylaşımın ardından özür dileyen bir video paylaşımını yaptıktan sonra Twitter hesabını askıya aldı.

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