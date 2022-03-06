Provokatif paylaşımda bulunan 45 hesaba işlem

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerinin, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter'da "yağ fiyatları" üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemlere başlandığı kaydedildi.