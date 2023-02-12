Provokasyonun altından Oğuzhan Uğur çıktı

Babala TV tarafından yapılan "Yarseli Barajı duvarı çatlamış" paylaşımının ardından Hatay'da kısa süreli panik yaşanmış ve enkazlardaki çalışmalar bir süreliğine durmuştu.

Babala TV'nin moderatörlüğünü yapan Oğuzhan Uğur, gelen tepkilerin ardından konu hakkında bir açıklama yaptı. Uğur, "Bakanlık yetkilisi teyit ettiği için ekiptekiler paylaşmışlar! Yalan olduğu ortaya çıkınca da hemen silmişler" derken sosyal medyada birçok kişi duruma tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından 10 ilde büyük yıkım yaşanırken enkazlarda zamana karşı yarış devam ediyor. Önceki akşam Hatay'da baraj duvarlarının çatladığı iddiası ise kentteki çalışmaları sekteye uğrattı.

Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı Babala TV hesabından atılan tweet'te "Hatay Antakya Yarseli Barajı duvarı çatlamış. Allah aşkına buraya ekip yollansın. Çok yağmur yağıyor." ifadeleri kullanılmıştı. Bu haberin ardından kentte kısa süreli bir panik yaşanmış ve arama kurtarma ekipleri çalışmalarına ara vermişti. Bu nedenle enkaz altındaki bazı vatandaşların vefat ettiği öne sürülmüştü.

Yaşanan olayın ardından Bakanlık ve Valilik, böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıklamış ve çalışmalar kaldığı yerden devam etmişti. Ancak sosyal medyada bu iddiayı ortaya atan Oğuzhan Uğur ve ekibine büyük tepki gösterildi.

Tepkilerin ardından bir açıklama yapan Uğur, "Haberi bir bakanlık yetkilisi teyit ettiği için ekiptekiler paylaşmışlar! Yalan olduğu ortaya çıkınca da hemen silmişler. Yazışma görselleri mevcut. Takipçisi olacaksanız sizinle de paylaşalım…! İster misiniz? Sizinle paylaşalım mı? Ne dersiniz?" dedi.

Açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Uğur, son paylaşımında bahsettiği yazışma görsellerini şu ana kadar sosyal medya kullanıcıları ile paylaşmadı.