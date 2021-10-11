'Projeleriyle uluslararası ödüller alan kadın girişimciler var'

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, ekonomik güce erişim konusunda kadın-erkek arasındaki uçurumun ancak kadınların katma değeri yüksek teknolojik girişimleri gerçekleştirmesiyle kapanabileceğini belirterek, bu doğrultuda "İnovasyonda Kadın Projesi"ni cinsiyet adaletinin tesisinde büyük bir adım olarak gördüklerini kaydetti.

KADEM, TÜBİTAK Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi ve KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen 6. İnovasyonda Kadın Projesi'nin eğitim kampının açılışında konuşan , Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM'in markalaşmış projelerinden olan "İnovasyonda Kadın"ın, her yıl heyecanla bekledikleri ve tüm süreçlerini takip ettikleri bir proje olduğunu anlattı.

Projeyi 2015'te hayata geçirirken, öncelikle kendini geliştirmek, ülke ekonomisine katkı sağlamak isteyen girişimci kadınlara ulaşmayı, teknoloji odaklı olarak kendi işini kurmak veya kurduğu işi geliştirmek isteyen kadınlara inovasyon yeteneği kazandırmayı amaçladıklarını aktaran Bayraktar, 6 yılın sonunda projeye başvuran, kamplara katılan ve ödül alan projelere baktıklarında, önemli bir boşluğu doldurduklarını gördüklerini ifade etti.

Nereden başlayacağını bilmediği veya imkan bulamadığı için projesini girişime dönüştüremeyen pek çok kadının olduğunu dile getiren Bayraktar, bu kadınların desteklenmelerinin ve gerekli eğitimi almalarının, inovasyon yolculuklarının başarıya ulaşması için çok önemli olduğunu vurguladı.

İnovasyonda Kadın Projesi'nin Türkiye'nin 2023 vizyonu için de stratejik değere sahip olduğunu belirten Bayraktar, çünkü günümüzde bilgi, beceri ve yeteneğinden yeteri kadar faydalanılmayan kadınların iş hayatında etkin rol almasının, kadın girişimcilerin yetkinliklerinin artırılması, potansiyellerinin yüksek teşebbüslere dönüştürülmesi ve fikirlerinin ticarileşmesinin gelişen ekonomiler için stratejik bir zorunluluk olduğunu kaydetti.

Bugün girişimcilik ekosisteminin çok daha fazla kadın girişimciye ihtiyacı olduğunu, bu sebeple kadın girişimciliğinin yeni istihdam sahaları yaratması ve iş sahalarının çeşitlenmesi açısından da desteklenmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"İnovasyonda Kadın Projesi'nden destek alan kadın girişimcilerin, sürdürülebilir ticari değer oluşturan firmalar kurması, iş gücü piyasasında yer bulması ekonomiye de ivme kazandıracaktır. Ekonomik güce erişim konusunda kadın-erkek arasındaki uçurum, ancak kadınların katma değeri yüksek teknolojik girişimleri gerçekleştirmesiyle kapanabilir. Bu uçurumun kapanmasıyla da kadınların her alandaki mağduriyetlerinin giderilmesi mümkün olabilir. Dolayısıyla bu projeyi biz, cinsiyet adaletinin tesisi noktasında büyük bir adım olarak görüyoruz."

Projeye bugüne kadar 1.586 girişimci kadının başvurduğunu, içlerinden 144 proje sahibinin kamplara katılarak eğitim aldığını, 25 kadın girişimcinin ödül almaya hak kazandığını dile getiren Bayraktar, bunların arasında kendi şirketini kuran, markasını oluşturan, sektörde isim yapan, hatta uluslararası ödüller alan kadın girişimcilerin bulunduğunu söyledi.

Bayraktar, her yıl katılımcılar arasından ilk 5 kişiye, projelerinin yazım aşamasından üretimine kadar, özel eğitimler ve danışmanlık hizmetleriyle rehberlik ettiklerini ifade ederek, "Kadın girişimcilerin projeden aldıkları güçle, bugüne kadar uzak durdukları sanayi, endüstri, bilişim ve teknoloji gibi alanlarda da başarılı işlere imza attıklarını, tıp, beslenme, kozmetik, tekstil, sağlık, yazılım, temizlik, lojistik, yemek ve hizmet sektörü gibi çok farklı alanlardaki projelerini teşebbüse dönüştürdüklerini gördük." ifadelerini kullandı.

"Kadınların teşvik edilmesi kalkınmaya ayrı bir zenginlik kazandırıyor"

TÜBİTAK Marmara Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Ali Okur da kadınların iş hayatına ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkılarının göz önünde bulundurulması gereken önemli bir gerçek olduğunu, bununla birlikte kadınların istihdamını arttırmanın ve girişimcilik ekosisteminde yer edinmelerini sağlamanın önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Okur, kadınların rol aldığı demokrasi nasıl zenginleşiyorsa, girişimcilikte de kadınların teşvik edilmesinin, ekonomik ve sosyal kalkınmaya ayrı bir zenginlik kazandırdığını ifade etti.

"Strateji olarak belirlediğimiz başlıklardan biri kadın girişimciliğinin desteklenmesi"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, dengenin olduğu yerde iş gücünün olumlu hale geldiğini, bunun dünyaca yapılmış araştırmalarla da belirlenmiş bilimsel bir rapor olduğunu belirtti.

En çok konuştukları iki konunun yenilikçilik ve yaratıcılık olduğunu dile getiren İbrahimcioğlu, "İki konu da aslında temelde bir şeyi öne çıkartıyor, o da girişimcilik kapasitesinin arttırılması." dedi.

Bilişim Vadisi'nin yönetim kadrosunun yüzde 60'ının kadın, yüzde 40'ının erkek olduğunu aktaran İbrahimcioğlu, çalışanların da yüzde 45'inin kadın, yüzde 55'inin erkek olduğunu belirtti.

Dünya literatüründe teknoloji içindeki kadın çalışma oranının yüzde 25, Türkiye'de yüzde 21 olduğunu ifade eden İbrahimcioğlu, bu sayıları arttırmak istediklerini çünkü dengenin olduğu yerde, yenilikçiliğin olduğunu kaydetti.

Bu kamptan ödül alanlara, Bilişim Vadisi Girişimcilik Merkezi'nde hem hukuki hem mali hem patent desteğinin ücretsiz verileceğini, ticarileşme noktasında da finansal katkı sağlayacaklarını anlatan İbrahimcioğlu, strateji olarak belirledikleri başlıklardan birinin kadın girişimciliğinin desteklenmesi olduğunu vurguladı.

"Son 10 yılda kadın girişimcilerimize 1,7 milyar lira destek verdik"

KOSGEB İMES Müdürü Ertuğrul Çetinkaya da kampa ilk kez katıldıklarını dile getirerek, "Biz burada mutlaka olmalıyız çünkü Türkiye'de girişimcilik, Ar-Ge, inovasyon ve destekler konusunda çok önemli bir yer işgal ediyor KOSGEB. Biz de son 10 yılda özellikle kadın girişimcilerimize 1,7 milyar lira destek verdik. Türkiye'de girişimcilik eğitimleri milyonlarca kişiye ulaştı. Bunların yarısı kadın girişimci adaylarıydı. Bu kadınların da yaklaşık 60 bini iş kurdu." diye konuştu.

Her hafta kadın girişimcileri dinlediklerini ifade eden Çetinkaya, "Her hafta 15 civarında proje dinliyoruz İleri Girişimcilik Destek Programı kapsamında ve destek kararı veriyoruz. Müdürlüklerimize gelin, desteklerimize bakın ve bizim programımıza başvurun." dedi.

30 girişimci kadın kampa katılıyor

Kadınların girişimcilik cesaretini artırmak ve projelerini, istihdam potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürmelerine destek olmak hedefi ve “Projeni geliştir, tarihi sen değiştir” sloganıyla düzenlenen proje kapsamında hakem heyetinin değerlendirilmeleri sonunda elemeleri geçen 30 girişimci kadına 5 gün boyunca alanında uzman mentor ve eğitimciler eşliğinde “Girişimcilik ve start up ekosistemi”, “Start up analizi”, “Teknolojik olgunluk”, “Girişimcilikte liderlik”, “İş fikirleri spot analizi”, “İş hukuku ve mentorlük” gibi pek çok konuda eğitim verilecek.

Kampa katılan girişimci kadınlar 6. günde hakem heyetine kendi projelerinin sunumunu yapacak 17 Ekim’de hakem heyetinin puanlamalarıyla finale kalan 5 girişimci kadın kristal ödül alırken, kampa katılan 30 girişimciye sertifika verilecek. Kristal ödüle layık bulunan 5 proje sahibine bir yıl içinde ulusal ve uluslararası destek programından destek alması durumunda 50 bin lira para ödülü verilecek.