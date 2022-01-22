Prof. Dr. Uğur Alacakaptan hayatını kaybetti

Ünlü ceza hukukçusu ve eski siyasetçi Prof. Dr. Uğur Alacakaptan, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Alacakaptan’ın ölüm haberini İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, "Bir de babam öldüğünde bu denli üzgündüm. Kader çizgimin ressamı gitti. Prof. Dr. Uğur Alacakaptan’ı kaybettik. Yanında staj yaptığım, bildiklerimin başucu hocası ışıklar içinde uyu…" sözleriyle duyurdu.

Prof. Dr. Uğur Alacakaptan kimdir?

Prof. Dr. Uğur Alacakaptan, 1934 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğmuş, 1955 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş ve aynı fakültede yaptığı doktorasını 1958 yılında tamamlayarak hukuk doktoru unvanını kazanmıştır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Asistanlığı, Doçentlik, Profesörlüğü, Ankara Polis Enstitüsü Yüksek Kısmı Öğretim Üyeliği, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeliği, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği, Serbest Avukatlık, Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyeliği (12 Ekim 1975 – 12 Eylül 1980), Kuzey Atlantik Asamblesi Türk Grubu Başkanlığı ve Avrupa Konseyi Parlamento Asamblesi Türk Grubu Üyeliği yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi kurucu dekanlığı görevlerini üstlenmiştir. Ayrıca CHP Parti Meclisi üyeliği ve Genel Sekreter yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 1975’te CHP’den Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi seçilerek 12.10.1975 – 12.09.1980 arası TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. Bu dönemde Kuzey Atlantik Asamblesi Türk Grubu Başkanı, Avrupa Konseyi Parlamento Asamblesi Türk Grubu Üyesi olmuştur.