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Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camisi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı ve Kadıköy'de bulunan Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Gündem 04.02.2022, 22:50
Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camisi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını yapımı tamamlanan Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, cuma namazının ardından düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, caminin tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını dileyerek, Prof. Dr. Osman Öztürk'ün kendileri üzerinde çok emeği olan bir hoca olduğunu söyledi.

Öztürk'ten çok şeyler öğrendiğini belirten Erdoğan, "Erenköy'den ta Fatih'e kadar, onun yaz-kış demeden geliş gidişi ve bu yakada yaşayan bir insan olarak da bizler üzerindeki emeğini unutmak mümkün değil. Zira alimlerin, malum, öğrenciler üzerindeki hakları çok büyük. Şimdi burada Kadıköy İmam Hatibin hemen yanı başında böyle bir tatbikat caminin yapılmış olması da tüm Kadıköy İmam Hatipteki öğrenciler için büyük bir fırsat." diye konuştu.

Caminin aynı zamanda inşa edildiği çevre için de büyük bir fırsat olduğunu kaydeden Erdoğan, caminin mimarisinin de çok güzel inşa edildiğini belirterek, yüklenici firmaya teşekkür etti.

"Çevre artık çok daha manen zengin olmuş oldu"

Çalışanların, ellerinden gelen bütün emeği ortaya koyduğunu dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabii, özellikle sevgililer sevgilisi Peygamberimizin hadis-i şerifinde de olduğu gibi, aynı zamanda Rabb'imiz 'Kim benim için dünyada bir mescit inşa ederse ben de ahirette onlar için bir saray inşa ederim.' buyuruyor. Dolayısıyla burada inşasında emeği geçenlere 'Allah razı olsun.' diyoruz. İncirli Bostan'da böyle bir tatbikat caminin yapılmış olması da buraya ayrı bir hava, ayrı bir zenginlik katmış oldu. Çevre artık bu noktada çok daha manen zengin olmuş oldu. Hayırlı olsun diyoruz. Bütün Kadıköy İmam Hatipteki gençlerimizden bu tatbikat camiini en güzel şekilde zenginleştirmelerini istiyorum. Bunun hakkını vermeleri lazım. Allah yar yardımcımız olsun diyorum. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi daim kılsın diyorum, sizleri de Allah'a emanet ediyorum."

Caminin tüm müminlere hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Özellikle Kadıköy Anadolu İmam Hatip öğrencilerine hayırlı olsun diyorum. Ya Allah bismillah." diyerek kurdeleyi kesti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami açılışından sonra kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların yanına giderek, bir süre sohbet etti.

Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, milletvekilleri ve belediye başkanları da eşlik etti.

Prof. Dr. Osman Öztürk kimdir?

Prof. Dr. Osman Öztürk 1944 yılıda Tarsus'ta doğdu. İstanbul), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de hocası olan Eski YÖK üyesi profesör, akademisyen ve yazar. 1944'te Tarsus doğan olan Öztürk, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültenin tarih bölümünde doktorasını tamamladı.Son görev aldığı Üniversite Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesidir.

Hacettepe, Marmara, Sakarya, Dokuz Eylül, Kırklareli Üniversitelerinde görev yapan Öztürk'ün yayınlanmış 15 kitabı, 120 civarında Türkçe-Arapça-İngilizce makalesi ve milletlerarası bilimsel toplantılara sunulmuş tebliğleri bulunuyor. Mart 2013'te Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK Genel Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Evli ve dört çocuk babası olan Öztürk, Arapça, Farsça ve İngilizce biliyordu. Bir süredir kanser rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Osman Öztürk 70 yaşında vefat etmişti.

Kaynak: AA, Yeni Akit

#Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camisi #Recep tayyip erdoğan #cuma namazı
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