Prof. Dr. Nihat Temel vefat etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tecvid Çalıştayına katılmak üzere geldiği Bingöl'de vefat eden Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Temel hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." dedi.

Nihat Temel kimdir?

1950 yılında Erzurum'da doğdu. 1972'de Erzurum İmam Hatip Lisesi'nden, 1976'da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans (1985) ve doktora (1991) eğitimini tamamladı. 2002'de doçent, 2008'de profesör oldu. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı öğretim üyesi ve ABD başkanlığı görevini yürüttü. Temel'in Kur'an kıraatleri ve tecvidi alanlarında araştırmaları bulunmaktadır.

Kaynak: Memurlar.net