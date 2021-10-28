Prof. Dr. Celal Yeniçeri yaşamını yitirdi
Biga İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden ve Marmara ilahiyat fakültesi emekli öğretim görevlisi Prof. Dr. Celal Yeniçeri hayatını kaybetti.
Biga İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden ve Marmara ilahiyat fakültesi emekli öğretim görevlisi Prof. Dr. Celal Yeniçeri hakkın rahmetine kavuşmuştur. Celal hocamızın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip M. Ü. İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacaktır.
Celal Yeniçeri
Celal Yeniçeri,Diğer Kategoriler, Din & Mitoloji, Din Felsefesikategorilerindeeserler yazmışpopülerbir yazardır.
Başlıca kitapları alfabetik sırayla;Hukuk-Ahlak-Hikmet-Dil ve Siyaset Yönleriyle Sevginin Kökleri, Hukuki-Ahlaki-Felsefi Boyutları ve Günceli ile İslam Ailesi Ve Ev İdaresi, Hz. Muhammed Yaşadığı ve Yön Verdiği Hayat, Hz. Peygamber’in Giyim-Kuşamı, Mutfağı, Getirdiği İlkeleri ve Günümüz, Hz. Peygamber’in Tıbbı Ve Tıbbın Fıkhı, Hz. Peygamber’in Çevreciliği, Spor Etkinlikleri ve Kur’an’da Çevrecilik olarak sayılabilir.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
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|9
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|6
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|9
|7
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|9
|4
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|9
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|2
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|P
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|21
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|21
|3. Real Betis
|11
|21
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