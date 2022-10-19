Prof. Dr. Aziz Sancar'dan KKTC'ye anlamlı destek
Prof. Dr. Aziz Sancar, üzerinde İngilizce 'KKTC tanınmalı' yazan tişörtü giyerek, KKTC'nin diğer ülkeler tarafından tanınmasına destek oldu.
Türkiye, yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) uluslararası toplumda tanınmasına yönelik çabalarını sürdürüyor.
Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcı ülkelere hitap ederek, katılımcı ülkelere KKTC'nin tanınması çağrısında bulundu.
Aziz Sancar'dan KKTC'ye destek
KKTC'nin tanınmasına yönelik çalışmalardan biri de üzerinde İngilizce olarak ''KKTC Tanınmalı'' yazan tişörtler.
''KKTC Tanınmalı'' tişörtünü son olarak dünyaca ünlü Prof. Dr. Aziz Sancar giydi.
Sancar'ın bu desteği sosyal medyada beğeni toplarken, binlerce kullanıcı Sancar'a ''vatansever ve milliyetçi'' yorumunda bulundu.
Rusya ile direkt uçuşlar kasımda başlıyor
Geçtiğimiz ay KKTC ile Rusya arasında direkt uçuş seferlerinin başlayacağı açıklandı.
Antalya aktarmalı planlanan Moskova-Ercan Havalimanı seferlerinin, kasım ayında başlaması bekleniyor. Rusya ile başlayacak direkt uçuşlara yeni ülkelerin de katılacağı öngörülüyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
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|2. Fenerbahçe
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|3. Başakşehir
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|20
|4. Beşiktaş
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|19
|5. Konyaspor
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|6. Trabzonspor
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|7. Galatasaray
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|8. Kayserispor
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|9. Gaziantep FK
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|10. Kasımpaşa
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|11. Alanyaspor
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|18. Hatayspor
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|7
|19. Ümraniye
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|Takımlar
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|1. Keçiörengücü
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|2. Eyüpspor
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|3. Bodrumspor
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|4. Boluspor
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|15
|5. Pendikspor
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|15
|6. Sakaryaspor
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|7. Rizespor
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|8. Samsunspor
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|9. Tuzlaspor
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|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
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|12
|12. Erzurumspor
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|9
|13. Altınordu
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|9
|14. Adanaspor
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|8
|15. Göztepe
|8
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|7
|17. Gençlerbirliği
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|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
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|6
|19. Denizlispor
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|2
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|1. Arsenal
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|2. M.City
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|4. Chelsea
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|7. Brighton
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|15. Leeds United
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|17. Wolves
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|19. Nottingham Forest
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|20. Leicester City
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|Takımlar
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|1. Real Madrid
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|25
|2. Barcelona
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|22
|3. Atletico Madrid
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|20
|4. Real Betis
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|20
|5. Real Sociedad
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|19
|6. Athletic Bilbao
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|18
|7. Villarreal
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|15
|8. Valencia
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|15
|9. Osasuna
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|10. Rayo Vallecano
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|12
|11. Sevilla
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|10
|12. Celta Vigo
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|13. Mallorca
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|14. Espanyol
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|15. Getafe
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|16. Girona
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|18. Almeria
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|19. Cadiz
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