Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Eğitim ve Sanat Merkezi'nin açılışı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Eğitim ve Sanat Merkezi'nin açılışında, bugün iki anıyı bir arada yaşadıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca üstadı ahirete, hakka uğurladıklarını dile getiren Erdoğan, "Kendisini hakka uğurlarken de burada sanat merkezinin açılışını yapıyoruz. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, cenneti ve cemaliyle müşerref kılsın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaşca için dua okuduktan sonra beraberindeki Adalet Bakanı Aldulhamit Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milletvekilleri, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile merkezin açılışını gerçekleştirdi.