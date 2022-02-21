Poyrazköy davasında yeni iddianame
'Poyrazköy' soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 68 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
Gündem 21.02.2022, 11:44
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Poyrazköy' soruşturmasında kumpas kurulduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 68 şüpheli hakkında, bin 48 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de aralarında bulunduğu şüphelilerin çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi.
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