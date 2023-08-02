Poşet fiyatlarına 4,5 yıl aradan sonra zam
Market poşetlerinden alınan 25 kuruşluk ücret 4,5 yıl aradan sonra ilk kez zamlandı. Yeni ücret ise 38,5 kuruş oldu.
Gündem 02.08.2023, 10:09
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile plastik poşetlerin katılım payı 38,5 kuruşa yükseltildi.
Çevreyi plastikten korumak adına başlatılan poşetlerden para alınması uygulaması, 1 Ocak 2019 tarihinde uygulanmaya başlanmıştı. Uygulandığı günden bu yana 25 kuruştan satılan poşetlerde, satıcılar da "Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı" adı altında poşet adedi kadar devlete ödeme yapıyor.
4,5 YIL SONRA FİYATI ARTTI
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla göre; plastik alışveriş poşetlerine 4,5 yıl sonra zam geldi. 25 kuruşa satılan poşetler için bundan böyle 38,5 kuruş ücret alınacak.
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