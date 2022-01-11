POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı
POMEM'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 98 bin 175 adayın POMEM sınavına katılmaya hak kazandığı belirtildi.
Gündem 11.01.2022, 21:47
Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 28. dönem aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklandı.
POMEM'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 28'inci dönem alımlara 10 bin kontenjan için 164 bin 842 adayın başvuruda bulunduğu belirtildi.
Paylaşımda, başvuru koşullarını sağlayanlardan 10 katı kadar adayın KPSS puanına göre sıralanarak toplam 98 bin 175 adayın sınava katılmaya hak kazandığı kaydedildi.
Sonuçlara "http://www.pa.edu.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.
Kaynak: AA
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