Polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü gözaltına alındı
Adana'da polis ekiplerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
Gündem 03.02.2022, 07:51
Merkez Seyhan ilçesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ikazına rağmen otomobildeki iki şüpheli Öğretmenler Bulvarı istikametine kaçmaya başladı. Bunun üzerine durum telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bildirildi.
Ekipler, şüphelilerin gidebileceği güzergahlarda önlem aldı. Ekipler, Öğretmenler Bulvarı'ndan Yeşiloba Mahallesi'ne giren şüpheli otomobili, aynı mahallenin ara sokaklarında durdurdu.
Sürücü gözaltına alındı
Otomobilde bulunan biri kadın iki kişiyi araçtan indiren ekipler, sürücünün alkollü olduğu için kaçtığını tespit etti.
Trafik ekiplerince yapılan kontrolde yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlenen sürücü M.T.Ç. gözaltına alındı.
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