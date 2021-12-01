Polisten kaçıyorlardı, kaza yapınca yakayı ele verdiler
Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan iki kişi gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gündem 01.12.2021, 08:31 01.12.2021, 08:50
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kocasinan Bulvarı'nda takip edilen bir otomobil, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu Melikgazi ilçesi Nişan Sokak üzerinde kaza yapan otomobilin sürücüsü Ş.A.C. ile araçta bulunan O.C. yakalandı.
Otomobilde yapılan aramada silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yakalanan iki kişi gözaltına alındı.
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