Polisten kaçan hırsızlar kovalamaca sonucu yakalandı
Adana'da polis ekiplerinden kamyonetle kaçmaya çalışan iki hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Gündem 25.03.2022, 07:19
Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği kamyoneti durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ikazına rağmen kamyonetteki şüpheliler araçla Süleyman Vahit Caddesi'ne giriş yaparak kaçmaya başladı.
Şüpheliler ara sokaklara kaçtı
Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu polis ekipleri kamyoneti caddede durdurdu, araçtaki 3 şüpheli ise ara sokaklara kaçtı.
Polis, kamyonetin kasasında yaptığı aramada çalıntı olduğu değerlendirilen bakır kablolar ele geçirdi.
3 şüpheliden 2'si yakalandı
Şüphelilerin kaçtığı güzergahta arama yapan ekipler, iki kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.
Kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.
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