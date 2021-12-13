Polisten kaçan 3 zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesindeki Mavi Bulvar'da uygulama yapan polis ekipleri, 3 kişinin bulunduğu 01 HK 267 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ikazına rağmen şüphelilerin araçla kaçması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi. Bunun üzerine ekipler, ana caddelerdeki kavşaklarda önlem aldı.

Otomobille Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'na doğru kaçışını sürdüren zanlılar, Bülent Ecevit Bulvarı'na girerek izlerini kaybettirmek istedi. Takibi sürdüren ekiplerce durdurulan otomobildeki üç şüpheli yakalandı.

Otomobilde ve 3 zanlının üzerinde detaylı arama yapan ekipler, alkollü olduğu tespit edilen sürücü Burkay T'ye yasal işlem uyguladı.