Polisin cinayetleri çözme oranı yüzde 99,93 oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl polis sorumluluk bölgelerinde 1468 "kasten öldürme" olayı yaşandı.

Emniyet asayiş birimlerince cinayetlerin faillerinin yakalanması için özel ekipler oluşturuldu. Her olayı tek tek ele alan ve delillendirme çalışmalarında teknolojik imkanları da kullanan polis ekipleri, cinayetlerden 1467'sini aydınlattı. Cinayetlerin aydınlatılma oranı yüzde 99,93 oldu.

Böylece polis sorumluluk bölgesinde ilk kez bir yıl içinde işlenen cinayetlerden tamamına yakını aynı sene içerisinde aydınlatılmış oldu.

Denizli'de polis sorumluluk bölgesinde geçen yıl işlenen cinayetin failinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.