Polise yumruk atan DBP'li vekilin Komisyon kararı açıklandı

Meclis Hazırlık Komisyonu, polise yumruk atan DBP'li milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi. Karara ilişkin rapor Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna gönderilecek.

Polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır milletvekili Salihe Aydeniz hakkında ilk karar açıklandı.

Hazırlık Komisyonu, oy çokluğu ile Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi. CHP ve HDP'li üyeler ret oyu kullandı. Hazırlık Komisyonu'nun raporu Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na iletilecek.

18 Temmuz itibarıyla DBP'li Aydeniz hakkındaki 5 dosya Karma Komisyon'da incelenecek.

Oradan da aynı yönde karar çıkarsa nihai oylama Meclis Genel Kurulunda olacak.

Genel Kurul'da da salt çoğunlukla kabul oyu kullanılması durumunda, Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılacak ve yargılanmasının önü açılacak.