Polis lojmanlarına saldırı düzenlemişti! O terörist yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'a geldiği ve yurt dışına kaçma arayışında olduğu belirlenen, F.Ş.E. isimli teröristin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy'de yakalandığı kaydedildi.

2016'da Siirt'teki polis lojmanlarına yönelik roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen teröristin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunduğu vurgulanan açıklamada, teröristin işlemlerin ardından cezaevine gönderileceği belirtildi.