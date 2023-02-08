Polis Arama Kurtarma ekibi 43 saat sonra iki kişiyi enkazdan çıkardı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, depremlerin ardından bölgeye sevk edilen PAK ekibinin Malatya'daki arama kurtarma çalışmalarında görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, Emniyet Müdürlüğüne bağlı PAK ekibinin, yürüttükleri çalışma sonucu depremden 43 saat sonra 2 kişiyi yıkılan binanın enkazından yaralı kurtardığı ifade edildi.

PAK ekibinin şu ana kadar 9 kişiyi enkazdan çıkardığı bildirilen açıklamada, yıkılan binalardan gelebilecek her sese el uzatmak için çalışmaların devam ettiği vurgulandı.