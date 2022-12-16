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Polis aracına bombalı saldırı: 9 yaralı

Diyarbakır-Mardin yolunda, çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda 9 polis yaralandı. Olayın faili olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Gündem 16.12.2022, 07:03 16.12.2022, 09:41
Polis aracına bombalı saldırı: 9 yaralı

Diyarbakır-Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkiinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 9 polis memuru 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Yaralanan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 1 sivil ve 8 polis memurunun yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Görevlendirilen cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı, gözaltı sayısının 5'e yükseldiği öğrenildi.

Valilikten açıklama

Diyarbakır Valiliği yaşanan terör saldırısıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu:

"16/12/2022 günü saat 05.10 sıralarında göreve giden Çevik Kuvvet minibüsüne geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısı yapılmıştır. Zırhlı polis minibüsü içerisinde bulunan 9 kişi kontrol amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.
Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

9 yaralıdan 7'si taburcu oldu

Olay yerine giderek incelemelerde bulunan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su şu açıklamaları yaptı:

"Çevik kuvvet otobüsümüz göreve giderken park edilmiş bir araç patlatılarak terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Arkadaşlarımız sadece kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edilmiştir. 9 arkadaşımızdan 7'si taburcu olmuştur, 2'si kontrol altında. İki şüpheli gözaltında. Aracı kiralayan şahıs ve onu olay sonrası götüren taksi şoförü Lice'de gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. Tahkikat bittikten sonra inşallah daha geniş bilgiyle açıklama yapılacaktır. Çok şükür ciddi yaralı arkadaşımız yok. İlimizde huzur ve güven ortamının sağlanması için tüm arkadaşlarımızın gayretleriyle çalışmaları sürdürüyoruz."

Bakan Koca: Yaralılarımızın genel durumları iyi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da bombalı saldırıda yaralanan polislerin sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır’da polislerimizi taşıyan servis aracının yanında başka bir aracın patlaması sonucu 8 polisimiz yaralanmıştır. Görevlendirilen ambulanslarla hastanelere nakledilen yaralılarımızın genel durumları iyi. Çok geçmiş olsun."

"Saldırıyı düzenleyen teröristler bunun bedelini ödeyecek"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı:

"Diyarbakır’da gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Saldırıyı düzenleyen teröristler bunun bedelini ödeyecektir. Terörle mücadelemize her alanda devam edeceğiz." 

"Failler cezasız kalmayacak"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, saldırıyı düzenleyenlerin cezasız kalmayacağını ve bunun bedelini ödeyeceklerini aktardı:

"Diyarbakır’daki bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Yaralanan polis kardeşlerimize geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. Failler cezasız kalmayacak. Ülkemizin huzur ve güvenliğine kast edenler bunun bedelini ödeyecek."

"Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve arkasındakiler hakettikleri cevabı alacaktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı şu sözlerle kınadı:

"Diyarbakır polisimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Polislerimize geçmiş olsun. Diyarbakır annelerinin duaları onlarla beraber olsun. Diyarbakır huzur ve güven şehridir. Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve arkasındakiler hakettikleri cevabı alacaktır. "

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