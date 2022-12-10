PKK/YPG’nin sözde yöneticisi Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi
Dün Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyonda öldürülen teröristlerden birinin, örgütün sözde Afrin kurtuluş güçlerinin yönetici kadrosundaki Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi.
Gündem 10.12.2022, 10:41
Suriye'de etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristlerden birinin, örgütün sözde Afrin kurtuluş güçlerinin yönetici kadrosundaki Fehmi Muhammed olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristlerden birinin, örgütün sözde Afrin kurtuluş güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi. Nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.
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