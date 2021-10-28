banner38

PKK/YPG'yi operasyon korkusu sardı!

Türkiye’nin Suriye’de yeni operasyon sinyali vermesiyle terör örgütü PKK/SDG, yeniden DEAŞ kartını açtı. “DEAŞ yeniden hortladı” propagandası eşliğinde Hol Kampı’ndaki DEAŞ’lılar serbest bırakılmaya başlandı. Ekim ayının ortasından bu yana 69 grubun gitmesine izin verildi.

Gündem 28.10.2021, 07:46
PKK/YPG'yi operasyon korkusu sardı!

Türkiye’nin Suriye’de yeni operasyon sinyali vermesiyle yeniden terör örgütü PKK yeniden DEAŞ kartını açtı. Bir yandan ‘DEAŞ yeniden hortladı’ propagandası yapan PKK, diğer yandan ‘terörist’ diye yıllardır Hol Kampı’nda tuttuğu DEAŞ’lıları para karşılığında serbest bırakmaya başladı. Ekim ayının ortasından bu yana 69’dan fazla grup kamptan ayrıldı. Eylül ayının sonunda ise DEAŞ’lı olduğu iddia edilen 100 grup kamptan gönderildi. Ancak serbest bırakılanların bazılarının, DEAŞ yeniden canlandı propagandası yapmak için operasyonlarla yeniden gözaltına alındığı belirtiliyor.

BİZ OLMAZSAK ONLAR GELECEK

Kendi bıraktığı teröristleri yeniden alan örgüt, bunan paralel olarak ‘Türkiye’nin olası bir müdahalesi DEAŞ’ı güçlendirir yaygarasında bulunuyor. PYD’nin sözde yöneticisi İlham Ahmed, ABD’li yetkililer ile yaptığı görüşmelerde Türkiye ve Suriye muhalefetinin gerçekleştirdiği operasyonların PKK’nın terörle mücadeledeki görevlerini baltaladığını ileri sürdü. Ahmed, DEAŞ’ın geri dönmemesi için onların varlığına ihtiyaç duyulduğunu iddia etti. Batı medyası da PKK’nın yalanlarına destek veren haberler üretmeye başladı. İngiliz The Guardian gazetesi PKK’nın bölgedeki rolü ve faaliyetlerine ilişkin bir haber dosyası hazırladı.

YİNE AYNI İDDİA

Haberde, DEAŞ’ın saflarını yeniden pekiştirmeye başladığı ve bunun bölge için yeni bir tehdit oluşturabileceği iddiasına yer verildi. PKK/YPG elebaşlarından Mazlum Kobani, “Deyrezor’da, Irak’ta Anbar vilayetinde ve Hmeimim dağlarında DEAŞ’ın koordineli bir varlığı var” iddiasında bulundu.

Teröristlerin maaşı ABD’den

ABD ile YPG/PKK, Irak sınırına binlerce silahlı unsur yerleştiriyor. ABD ile terör örgütü YPG/PKK, Suriye’nin Irak sınırında maaş bağladığı binlerce Arap unsurundan sınır gücü kurarken, Türkiye sınırı planları merak ediliyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 2017’nin sonlarında “DEAŞ’ın canlanmasını önlemek” gerekçesiyle Suriye’de sınır muhafız birlikleri kurma planlarını uygulamaya koymuş ancak Türkiye’nin diplomatik ve askeri baskılarıyla plan hayata geçememişti. Türkiye’nin Ocak 2018’de Zeytin Dalı Harekatı ve Ekim 2019’da Barış Pınarı Harekatı’nı yapması ABD ordusunun planlarını sekteye uğratmıştı.

AYLIK 230 DOLAR

ABD’nin fonladığı YPG/PKK, Irak sınırında Araplardan meydana gelen oluşum için 7 bin başvuru aldı. Aylık 230 dolar verilen Arap savaşçılardan binlercesi Irak sınırında El Cezire Muhafızları adı altında aktif hale getirildi.

Kaynak: Yeni Şafak
#pkk #deaş
Yorumlar (0)
banner35
14
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 21
2. Sevilla 10 21
3. Real Betis 11 21
4. Real Sociedad 10 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Osasuna 11 19
7. Atletico Madrid 9 18
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Cádiz 11 8
18. Granada 9 7
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2