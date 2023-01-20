PKK’lı teröristlerce atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, belirlenen terör hedeflerini ateş altına aldı.

Kilis Valiliği'nden açıklama

Kilis Valiliği, saldırıda 8 adet çok namlulu roketatar atıldığını açıkladı.

Açıklamada, "PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü tarafından 20.01.2023 tarihinde saat 17.50 sularında Suriye tarafından ülkemize atılan toplam 8 adet Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Kilis’te Öncüpınar bölgemize düşmüştür. Herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Sınır kapısındaki tır şoförlerinden Savaş Kutay, sınır bölgesindeyken patlama sesleri duyduklarını ve duvar kenarlarına geçerek korunmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Sınır kapısının her tarafından ses duyuldu, dumanları da gördük. Tır şoförü olduğumuz için araçlarımızı içeriye bırakıp dışarı çıkarken olay yaşandı" dedi.