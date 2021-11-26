PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı kararı
Adana Emniyet Müdürlüğü ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 17 kişinin yakalanması için operasyon yaptı.
Gündem 26.11.2021, 09:20
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda örgüt adına faaliyette bulunduğu ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı ileri sürülen kişilerin adresleri tespit edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen 17 kişinin evlerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Kapıları koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler, buralarda aramalar yaptı.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
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