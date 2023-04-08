PKK yöneticisi, Kılıçdaroğlu'na destek istedi

Kırmızı bültenle aranan PKK’nın sözde yöneticisi Remzi Kartal, terör örgütünün kanalına konuk oldu, Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’na destek çağrısında bulundu.

“Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalıdır” söylemleri ile sık sık tepkileri üzerine çeken Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için her yolu deniyor.

Son olarak HDP ile masaya oturan Kılıçdaroğlu'na, terör örgütünün sözde temsilcileri bir bir destek atıyor.

Murat Karayılan, Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan ve Mustafa Karasu gibi teröristlerin ardından kırmızı bültenle aranan Kongra Gel Eş Genel Başkanı Remzi Kartal da, yurt dışında yayın yapan PKK'nın kanalı Medya Haber'e çıktı, Kılıçdaroğlu'nun desteklenecek bir aday olduğunu dile getirdi.

Firari terörist Kartal, “Emek ve Özgürlük İttifakı'nı temsil eden güçlerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri, tarihsel fırsatta istediğimiz gelişmeyi yaratmak, yeni bir miladi yaratmak için önemli fırsattır.” dedi.

"Kılıçdaroğlu doğru tercih"

PKK’lı sözde yönetici, şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın çöküşünü sağlayacak tercihimizi bu temelde yapmalıyız. Kılıçdaroğlu'na destek verip parlamentoda ise bütün gücümüzle HDP’nin altına mührümüzü vurmalıyız. Bunlara karşı üçüncü yol olarak alternatif bir cumhurbaşkanı adayı çıkarılması Erdoğan'ın seçiminin zeminini hazırlamak olacaktı. Şüphesiz ki Millet İttifakı adına cumhurbaşkanı adayı olarak çıkan Kılıçdaroğlu, 3’üncü yolun ideal adayıdır anlamına gelmiyor. AK Parti ve MHP'nin çökertilmesi açısında bu bir tercihtir. Ve doğru bir tercihtir.

Öte yandan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan Remzi Kartal, ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından 14 Ekim 2009'da "Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı" olarak ilan edildi.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi, 2012 raporunda PKK'nın eroin ticaretinden elde ettiği gelirle Türkiye'deki yasa dışı silahlı eylemlerini finanse ettiği açıklarken, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2022 raporunda da “Interpol raporlarına göre 1992 ve 1994 arasında Avrupa uyuşturucu pazarının yüzde 60 ile 70 arasında PKK kontrolünde olduğu, bunun 2005'te yüzde 80'e vardığı” aktarıldı.

Ayrıca, PKK'nın dağ kadrosunun sözde yöneticilerinden ve Kobani soruşturmasının şüphelilerinden olan teröristbaşı Kartal hakkında "kırmızı bültenle" yakalama kararı bulunuyor.