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PKK'nın üst düzey isimlerinden Leyla kod adlı Hamiyet Yalçınkaya öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden birine nokta atışıyla operasyon düzenlendi.

Gündem 11.03.2023, 12:42
PKK'nın üst düzey isimlerinden Leyla kod adlı Hamiyet Yalçınkaya öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya üst düzey bir darbe daha indirildi.

"Terör Arananlar" listesinde kırmızı kategoride bulunan sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, yurt içindeki sözde en üst düzey terörist olan ve kırmızı kategoride aranan Hamiyet Yalçınkaya'nın Şırnak kırsalında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Açıklamada, 7 Mart'ta başlayan ve devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk 2023-1 Operasyonu kapsamında çatışma bölgesindeki aramalar sırasında bulunan bir cesedin yurt içindeki en üst düzey terörist olan ve kırmızı kategoride aranan sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya olduğunun belirlendiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Durmak yok. Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye’deki en üst düzey terörist olan; Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada Kahraman Jandarma'mıza tebrikler." ifadelerini kullandı.

#pkk
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