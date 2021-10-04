PKK'ya ağır darbe! Komandolar 'doğu karargahını' ele geçirdi

Güvenlik güçleri, sınır içi ve sınır çtesi operasyonlarla teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

Irak'ın kuzeyinde de terörle mücadelesini sürdüren Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK'ya güçlü bir darbe indirildiğini duyurdu.

KOMANDOLAR, "ELE GEÇİRİLEMEZ" DENİLEN YERE GİRDİ

Avaşin-Basyan'daki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde PKK'nın ele geçirilmesi imkansız olarak nitelendirdiği alana Türk askeri giriş yaptı.

12 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Karargahın ele geçirilmesinin ardından komandolar, mağaraya sızarak teröristlerle çatışmaya girdi. 12 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

MSB DUYURDU

MSB'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Terör örgütü PKK/KCK’ya Irak’ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildi.

Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan’da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve “ele geçirilmesi imkânsız” diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçirildi.

Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran ve teröristlerle çatışmaya giren Komandolarımız, PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirdi."

Kaynak: Ensonhaber