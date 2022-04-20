PKK'ya ağır darbe! 9 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 9 terörist öldürüldü.
Gündem 20.04.2022, 16:13 20.04.2022, 16:58
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk komandolarının Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 20, 2022
Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/TPF4UNa721
Açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
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