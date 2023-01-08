PKK'ya ağır darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Gündem 08.01.2023, 17:30
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Tek amacı bulundukları bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristi daha hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi." açıklaması yapıldı.
Kaynak: AA
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