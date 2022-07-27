PKK'ya ağır darbe! 25 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
Gündem 27.07.2022, 10:12
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG'li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
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