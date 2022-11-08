PKK'ya ağır darbe! 11 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe Kilit Operasyon bölgesinde 11 PKK’lı terörist öldürüldü.
Gündem 08.11.2022, 09:56 08.11.2022, 10:04
Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta, aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Pençe Kilit-Operasyonu bölgesinde teröristlerle temas sağlandı.
Aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.
Paylaşımda, "Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır!" ifadeleri kullanılarak, bölgedeki terörist temizliğinin azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.
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