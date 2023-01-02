PKK'ya ağır darbe: 10 terörist etkisiz hale getirildi
Terörle mücadele gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında düzenlenen operasyonlarla sürdürülüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Gündem 02.01.2023, 19:07
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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