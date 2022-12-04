PKK şüphelisi Yunanistan sınırında yakayı ele verdi
Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisinin Edirne'de yakalandığı bildirildi.
Gündem 04.12.2022, 11:22
Jandarma ekipleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasal olmayan yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi C.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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